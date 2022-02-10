Лого

Логотипы и ЗнакиЗакрыт1 заявка187 просмотров
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Добрый день. Мне нужно сделать редизайн лого. Есть образец, цвета, но не помню какой был фонт.

Высылаю файл с лого-образец  ( AFIMILK ) и новое название AFIPROJECT.  Новое название должно быть такого же цвета и тот же фонт.

2 года назад
guest_16445043676976
2 года в сервисе
Был
2 года назад