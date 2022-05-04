Разработка логотипа для DarkKitchen

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка106 просмотров
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Разработать логотип для кулинарного канала на Youtube 2 версии. Русская и английская. DarkKitchen и Черная кухня. 

2 года назад
maximizem
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 часа назад
2 года назад
$110
6 дней
RUBWMZ
Заказывали доработку логотипа, все сделали в сроки, красиво и стильно, а также с любовью. Спасибо за приятное сотрудничество. Исполнителя рекомендую.
Александр, благодарю вас за интересное творческое задание, приятное общение и достойную оплату! Мои наилучшие рекомендации вам!