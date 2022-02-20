Требуется перерисовка логотипа на англоязычную версию с сохранением всех пропорций и шрифтов.Исходники все выдадим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую Виталий!
Необходимо доработать логотип. Есть идея сделать букву S похожую как лого супермэна, а также добавить элемент самолета-джета в верхней части буквы.
Посмотрите фото что прикрепил:
1) Буква S которую я хочу взять за основу
2) добавить элемет джета (я примерно накинул для понимания)
3) цвет который я хочу сделать лого с градиентом (похожий можете свои добавить)
Скажите интересен ли вам проект и сколько возьмете за работу?
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