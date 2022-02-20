Доработать логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка105 просмотров
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Приветствую Виталий!

Необходимо доработать логотип. Есть идея сделать букву S похожую как лого супермэна, а также добавить элемент самолета-джета в верхней части буквы.

Посмотрите фото что прикрепил:

1) Буква S которую я хочу взять за основу

2) добавить элемет джета (я примерно накинул для понимания)

3) цвет который я хочу сделать лого с градиентом (похожий можете свои добавить)

Скажите интересен ли вам проект и сколько возьмете за работу?

2 года назад
guest_16433157432357
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$15
2 дня
UAH
Отличный специалист! С ним быстро и легко коммуницировать. Сделал заказ точно как я хотел. Буду еще к нему обращаться, рекомендую!
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!