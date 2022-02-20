Приветствую Виталий!

Необходимо доработать логотип. Есть идея сделать букву S похожую как лого супермэна, а также добавить элемент самолета-джета в верхней части буквы.

Посмотрите фото что прикрепил:

1) Буква S которую я хочу взять за основу

2) добавить элемет джета (я примерно накинул для понимания)

3) цвет который я хочу сделать лого с градиентом (похожий можете свои добавить)

Скажите интересен ли вам проект и сколько возьмете за работу?