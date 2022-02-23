Улучшить, обновить логотип

Здравствуйте нужно сделать логотип Лев на фоне круглой Луны с надписью Moonlion
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
имеющийся логотип не интересный.
1) Тематика экология
2) лого должен быть понятно, содержать название ecomoral и отдельно, как будь то дополнение ist
3) минимум цветов
4) рассматриваю только бюджетные предложения
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