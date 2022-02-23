Улучшить, обновить логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок633 просмотра
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имеющийся логотип не интересный.

1) Тематика экология 

2) лого должен быть понятно, содержать название ecomoral и отдельно, как будь то дополнение ist

3) минимум цветов

4) рассматриваю только бюджетные предложения

2 года назад
guest_16449493877937
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alex_ost
31 годЛитва
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
2 года назад
$5
2 дня
WMZ
Отличный специалист!
Отличный заказчик, рекомендую.
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