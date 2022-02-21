Нарисовать логотип для компании

Нужно создать узнаваемый логотип для бренда Musicality Логотип должен иметь символ или отдельно или интегрированный в название - Musicality Стиль лого молодёжный, т.к. основная ЦА дети, подростки и молодёжь. Может быть что-то письменное, типа как написано от руки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта по продажам требуется нарисовать логотип - https://meshki.pro/
1. Основные цвет - белый, оранжевый, черный
2. Название сайта PRO.Мешки
3. в логотипе должен быть слоган - "Для вашего бизнеса"
4. Размер 260*55 (возможно, после заказа потребует изменение размеров логотипа +- (подгонять под сайт) (немного)
5. Формат - jpg, png
6. На согласование предоставить 3 варианта (выберем один)
Если есть вопросы, пишите
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