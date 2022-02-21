Нарисовать логотип для компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка842 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта по продажам требуется нарисовать логотип - https://meshki.pro/

1. Основные цвет - белый, оранжевый, черный

2. Название сайта PRO.Мешки

3. в логотипе должен быть слоган - "Для вашего бизнеса"

4. Размер 260*55 (возможно, после заказа потребует изменение размеров логотипа +- (подгонять под сайт) (немного)

5. Формат - jpg, png

6. На согласование предоставить 3 варианта (выберем один)

Если есть вопросы, пишите

2 года назад
f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$20
2 дня
Сотрудничали первый раз, хорошо сработались, прекрасно отобразил наши пожелания!
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!
  • Похожие заказы

  • Logo для бренда музыкальных товаров

    $35

    Нужно создать узнаваемый логотип для бренда Musicality Логотип должен иметь символ или отдельно или интегрированный в название - Musicality Стиль лого молодёжный, т.к. основная ЦА дети, подростки и молодёжь. Может быть что-то письменное, типа как написано от руки,  ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать логотип для бренда рюкзаков

    Здравствуйте. Мне нужно создать логотип для бренда рюкзаков. Это стартап новый бренд. Рюкзаки изготовленные из кожи и canvas, производство Италия. Рассчитаны для людей, которые предпочитают покупать качественные кожанные изделия, активно ведущие свой образ жизни.

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Улучшить, обновить логотип

    имеющийся логотип не интересный. 1) Тематика экология  2) лого должен быть понятно, содержать название ecomoral и отдельно, как будь то дополнение ist 3) минимум цветов 4) рассматриваю только бюджетные предложения

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Логотип инстаграм профиля (она же и аватарка)

    Здравствуйте. Необходимо сделать логотип магазина в инстаграм по производству ковров ручной работы (тафтинг). @mag.rugs хотел бы увидеть фиолетовый и желтые цвета хотя рассмотрю любые варианты

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перерисовать логотип из растра в вектор

    Необходимо перерисовать логотип из растровой в векторную графику, для дальнейшего его нанесения на товар. Прикреплённый логотип с надписью. Перевести в вектор необходимо без неё. Срок - 2 дня максимум Все права на логотип соблюдены и защищены.

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад