Logo для бренда музыкальных товаров

Нужно создать узнаваемый логотип для бренда Musicality

Логотип должен иметь символ или отдельно или интегрированный в название - Musicality

Стиль лого молодёжный, т.к. основная ЦА дети, подростки и молодёжь.

Может быть что-то письменное, типа как написано от руки, или типа граффити.

Если символом делать букву M, тогда она должна быть так нарисована, чтобы была узнаваема ( КАК пример в стиле как пиво Miller). Но мы используем свою фантазию.

Каждая буква должна быть прорисована и уникальная, это не должен быть стандартный шрифт

Цвет лого - черный и белый.

Бюджет - 1000 грн.

Оплата через Приват, Моно после согласования макета.

Без предоплаты.