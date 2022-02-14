Logo для бренда музыкальных товаров

Здравствуйте. Мне нужно создать логотип для бренда рюкзаков. Это стартап новый бренд. Рюкзаки изготовленные из кожи и canvas, производство Италия. Рассчитаны для людей, которые предпочитают покупать качественные кожанные изделия, активно ведущие свой образ жизни.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать узнаваемый логотип для бренда Musicality
Логотип должен иметь символ или отдельно или интегрированный в название - Musicality
Стиль лого молодёжный, т.к. основная ЦА дети, подростки и молодёжь.
Может быть что-то письменное, типа как написано от руки, или типа граффити.
Если символом делать букву M, тогда она должна быть так нарисована, чтобы была узнаваема ( КАК пример в стиле как пиво Miller). Но мы используем свою фантазию.
Каждая буква должна быть прорисована и уникальная, это не должен быть стандартный шрифт
Цвет лого - черный и белый.
Бюджет - 1000 грн.
Оплата через Приват, Моно после согласования макета.
Без предоплаты.
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