Сделать логотип для сайта справочника про переработку

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок2467 просмотров
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Необходимо сделать логотип для нового дизайна сайта https://eco-gid.ru/

Логотип должен вписываться в наш дизайн, а так же хотрошо смотреться сам по себе, так как он будет

использоваться в рекламных целях и размещаться и на других сайтах.

Должен доносить идею и цель сайта, а они у нас такие: это справочник, на

котором публикуется информация о лучших переработчиках и приемщиках ТБО. Мы

собираем контакты и информацию о приемках вторичного сырья в каждом городе по

всей стране, составляем рейтинги лучших, предоставляем клиентам важную

экспертную информацию.

Хотели бы видеть на лого крупно наше название «ЭКО-ГИД» и более мелким шрифтом подпись «Топ переработчиков». Нам важно чтобы при взгляде

на лого было сразу понятно что у нас за сайт, чем мы занимаемся, и что бы

визуал логотипа выглядел дорого, отражал нашу экспертность.

Новый дизайн сайта пока только на фигме: https://www.figma.com/file/vfrwxhaPoafs5LFgbJ1rvW/eco-gid?node-id=0%3A1

Цвет и визуал сайта давольно спокойные, поэтому логотип должен стать изюминкой и притягивать взгляд.

Логотип для сайта
2 года назад
YrikkirY
Юрий 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
Победители конкурса
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
2 года назад
Отличный логотип, спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Спасибо за интересный конкурс. Всё супер. Всем рекомендую!
grinfleim
Владимир 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
Спасибо за логотип, отличная работа! Всем рекомендую к сотрудничеству!
roslav
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
2 года назад
Спасибо! Отлично поработали, хороший логотип получили)
Интересный конкурс. Приятное общение. Рад нашему сотрудничеству. Рекомендую!!
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Михаил 
38 летУкраина
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