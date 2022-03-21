Сделать логотип для сайта справочника про переработку

# 1 — $ 50 # 2 — $ 15 # 3 — $ 10

Необходимо сделать логотип для нового дизайна сайта https://eco-gid.ru/

Логотип должен вписываться в наш дизайн, а так же хотрошо смотреться сам по себе, так как он будет

использоваться в рекламных целях и размещаться и на других сайтах.

Должен доносить идею и цель сайта, а они у нас такие: это справочник, на

котором публикуется информация о лучших переработчиках и приемщиках ТБО. Мы

собираем контакты и информацию о приемках вторичного сырья в каждом городе по

всей стране, составляем рейтинги лучших, предоставляем клиентам важную

экспертную информацию.

Хотели бы видеть на лого крупно наше название «ЭКО-ГИД» и более мелким шрифтом подпись «Топ переработчиков». Нам важно чтобы при взгляде

на лого было сразу понятно что у нас за сайт, чем мы занимаемся, и что бы

визуал логотипа выглядел дорого, отражал нашу экспертность.

Новый дизайн сайта пока только на фигме: https://www.figma.com/file/vfrwxhaPoafs5LFgbJ1rvW/eco-gid?node-id=0%3A1

Цвет и визуал сайта давольно спокойные, поэтому логотип должен стать изюминкой и притягивать взгляд.