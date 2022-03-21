Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: https://www.weblancer.net/users/daedro/portfolio/logotipy-i-znaki-7/neftyanaya-kompaniya-1775706/ Название нефтесервисной компании и логотип.
Сделать логотип для сайта справочника про переработку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать логотип для нового дизайна сайта https://eco-gid.ru/
Логотип должен вписываться в наш дизайн, а так же хотрошо смотреться сам по себе, так как он будет
использоваться в рекламных целях и размещаться и на других сайтах.
Должен доносить идею и цель сайта, а они у нас такие: это справочник, на
котором публикуется информация о лучших переработчиках и приемщиках ТБО. Мы
собираем контакты и информацию о приемках вторичного сырья в каждом городе по
всей стране, составляем рейтинги лучших, предоставляем клиентам важную
экспертную информацию.
Хотели бы видеть на лого крупно наше название «ЭКО-ГИД» и более мелким шрифтом подпись «Топ переработчиков». Нам важно чтобы при взгляде
на лого было сразу понятно что у нас за сайт, чем мы занимаемся, и что бы
визуал логотипа выглядел дорого, отражал нашу экспертность.
Новый дизайн сайта пока только на фигме: https://www.figma.com/file/vfrwxhaPoafs5LFgbJ1rvW/eco-gid?node-id=0%3A1
Цвет и визуал сайта давольно спокойные, поэтому логотип должен стать изюминкой и притягивать взгляд.
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