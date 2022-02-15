Необходим дизайнер для разработки айдентики для компании(лого)

Нужно создать узнаваемый логотип для бренда Musicality Логотип должен иметь символ или отдельно или интегрированный в название - Musicality Стиль лого молодёжный, т.к. основная ЦА дети, подростки и молодёжь. Может быть что-то письменное, типа как написано от руки, ...