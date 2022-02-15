Создать похожую работу

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки757 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

https://www.weblancer.net/users/daedro/portfolio/logotipy-i-znaki-7/neftyanaya-kompaniya-1775706/

Название нефтесервисной компании и логотип.

2 года назад
maxist2022
Евгений 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать логотип по крипто трейдингу

    Название сервиса PROFITMAKE.IO Сервис предназначен для совместного трейдинга на криптовалютных биржах. Более подробнее обсудим с исполнителем. Укажите ваши примерные сроки и стоимость. А также обязательно прикрепите примеры ваших работ в схожей тематике

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать логотип для компании

    Для сайта по продажам требуется нарисовать логотип - https://meshki.pro/ 1. Основные цвет - белый, оранжевый, черный 2. Название сайта PRO.Мешки 3. в логотипе должен быть слоган - "Для вашего бизнеса" 4. Размер 260*55 (возможно, после заказа потребует изменение размеров ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Logo для бренда музыкальных товаров

    $35

    Нужно создать узнаваемый логотип для бренда Musicality Логотип должен иметь символ или отдельно или интегрированный в название - Musicality Стиль лого молодёжный, т.к. основная ЦА дети, подростки и молодёжь. Может быть что-то письменное, типа как написано от руки,  ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать логотип для бренда рюкзаков

    Здравствуйте. Мне нужно создать логотип для бренда рюкзаков. Это стартап новый бренд. Рюкзаки изготовленные из кожи и canvas, производство Италия. Рассчитаны для людей, которые предпочитают покупать качественные кожанные изделия, активно ведущие свой образ жизни.

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Улучшить, обновить логотип

    имеющийся логотип не интересный. 1) Тематика экология  2) лого должен быть понятно, содержать название ecomoral и отдельно, как будь то дополнение ist 3) минимум цветов 4) рассматриваю только бюджетные предложения

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад