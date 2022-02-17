Дизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка70 просмотров
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Разработать логотип для лендинга компании Спектрал - пескоструйная обработка и порошковая покраска металлоизделий

2 года назад
strod-servis
Вячеслав 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
popovaSamara
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
2 года назад
$2
1 день
RUB
Для лендинга надо было придумать логотип, без лишнего, чистый и аккуратный. Екатерина справилась, логотип мы утвердили.
Работаем не первый раз, всегда всё отлично и понятны задачи
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