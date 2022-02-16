Перерисовка логотипа

Здравствуйте. Мне нужно создать логотип для бренда рюкзаков. Это стартап новый бренд. Рюкзаки изготовленные из кожи и canvas, производство Италия. Рассчитаны для людей, которые предпочитают покупать качественные кожанные изделия, активно ведущие свой образ жизни.
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Задача описана подробно описание подробное задачи подробно описаны
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