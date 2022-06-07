UI/UX Web designer - Веб дизайнер

Знаю как сделать эффективный сайт привлекающий потенциальных клиентов. Разрабатываю удобный в пользовании, уникальный и эффективный дизайн. Люблю, когда сайт простой в использовании, обращает внимание на самую важную информацию, помогает пользователю выполнить целевое действие и когда еще и глазу приятно — куда же без этого? 

亮 Я сделаю

Структуру сайта

Подбор подходящей цветовой гаммы

Макет сайта в фигме

Протестирую готовый сайт для устранения возможных недочетов

 Вы получите

Макет сайта в фигме

Приятное сотрудничество со мной

Советы по структуре сайта и его дальнейшем развитии

Профессиональный сайт с уникальным дизайном! 🔥

 Этапы сотрудничества

Заполняете бриф или высылаете ТЗ, после чего сможем обсудить план работы/ стоимость/ сроки

Делаю первый экран для согласования дизайна

Выполняю дизайн остальных страниц/ блоков

Делаю адаптивы

Презентую проект

Оплата проекта

Высылаю ссылку на макеты

Все остаются довольны 🥳

勞 Осторожно, бесплатные правки!

Хотите что-то исправить или я неправильно понял ваше ТЗ? Не беда — ведь все это бесплатно.

 Предоплата и аванс

Предоплаты нет. Оплата после того как я вышлю ссылку на фигму. Если вдруг, дизайн не нравится, не сможем сработаться по каким либо причинам или еще какая-то беда — верну деньги. Зачем тратить время на споры «кто прав»?

📞 Контакты:

Telegram: @Anton_plaha

 Эл. почта: [email protected]

Viber, Whatsapp +7(912)182-97-42