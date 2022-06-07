Plaha_Anton

Антон Plaha_Anton

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
UI/UX Web designer - Веб дизайнер

Знаю как сделать эффективный сайт привлекающий потенциальных клиентов. Разрабатываю удобный в пользовании, уникальный и эффективный дизайн. Люблю, когда сайт простой в использовании, обращает внимание на самую важную информацию, помогает пользователю выполнить целевое действие и когда еще и глазу приятно — куда же без этого? 

亮 Я сделаю

  • Структуру сайта
  • Подбор подходящей цветовой гаммы
  • Макет сайта в фигме
  • Протестирую готовый сайт для устранения возможных недочетов

 Вы получите

  • Макет сайта в фигме
  • Приятное сотрудничество со мной
  • Советы по структуре сайта и его дальнейшем развитии
  • Профессиональный сайт с уникальным дизайном! 🔥

 Этапы сотрудничества

  • Заполняете бриф или высылаете ТЗ, после чего сможем обсудить план работы/ стоимость/ сроки
  • Делаю первый экран для согласования дизайна
  • Выполняю дизайн остальных страниц/ блоков
  • Делаю адаптивы
  • Презентую проект
  • Оплата проекта
  • Высылаю ссылку на макеты
  • Все остаются довольны 🥳

勞 Осторожно, бесплатные правки!

Хотите что-то исправить или я неправильно понял ваше ТЗ? Не беда — ведь все это бесплатно.

 Предоплата и аванс

Предоплаты нет. Оплата после того как я вышлю ссылку на фигму. Если вдруг, дизайн не нравится, не сможем сработаться по каким либо причинам или еще какая-то беда — верну деньги. Зачем тратить время на споры «кто прав»?

📞 Контакты:

Telegram: @Anton_plaha

 Эл. почта: [email protected]

Viber, Whatsapp +7(912)182-97-42

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Отзывы заказчиков

guest_1654264017713
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$179
10 баллов
3 года назад
Внутренние Авто
Выполненной работой остались довольны, сроки были выдержаны, правки выполнялись оперативно.
Всем бы таких заказчиков)
Ответный отзыв
guest_1654264017713
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$78
10 баллов
3 года назад
Главная для Авто
Заказывали дизайн главной страницы сайта, правки и пожелания заказчика были учтены, оперативно вносились в макет.
Замечательный заказчик!
Ответный отзыв
guest_1654264017713
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$105
10 баллов
3 года назад
Дизайн внутренних страниц
Исполнитель сделал дизайн внутренних страниц для сайта в срок, правки согласовывались и вносились оперативно.
Всё Супер! Благодарю за интересный проект.
Ответный отзыв
guest_1654264017713
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
3 года назад
Главная страница сайта
Работа была сдана в срок, обратную связь получали в процессе на всех этапах оперативно. Правки также вносились быстро. Результат понравился.
Замечательный заказчик, с которым комфортно работать! Всем рекомендую и сам с удовольствием еще займусь дизайном ☀️ Спасибо!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
$4/час
от $450от 20 дней
нет рейтинга