UI/UX Web designer - Веб дизайнер
Знаю как сделать эффективный сайт привлекающий потенциальных клиентов. Разрабатываю удобный в пользовании, уникальный и эффективный дизайн. Люблю, когда сайт простой в использовании, обращает внимание на самую важную информацию, помогает пользователю выполнить целевое действие и когда еще и глазу приятно — куда же без этого?
亮 Я сделаю
- Структуру сайта
- Подбор подходящей цветовой гаммы
- Макет сайта в фигме
- Протестирую готовый сайт для устранения возможных недочетов
Вы получите
- Макет сайта в фигме
- Приятное сотрудничество со мной
- Советы по структуре сайта и его дальнейшем развитии
- Профессиональный сайт с уникальным дизайном! 🔥
Этапы сотрудничества
- Заполняете бриф или высылаете ТЗ, после чего сможем обсудить план работы/ стоимость/ сроки
- Делаю первый экран для согласования дизайна
- Выполняю дизайн остальных страниц/ блоков
- Делаю адаптивы
- Презентую проект
- Оплата проекта
- Высылаю ссылку на макеты
- Все остаются довольны 🥳
勞 Осторожно, бесплатные правки!
Хотите что-то исправить или я неправильно понял ваше ТЗ? Не беда — ведь все это бесплатно.
Предоплата и аванс
Предоплаты нет. Оплата после того как я вышлю ссылку на фигму. Если вдруг, дизайн не нравится, не сможем сработаться по каким либо причинам или еще какая-то беда — верну деньги. Зачем тратить время на споры «кто прав»?
📞 Контакты:
Telegram: @Anton_plaha
Эл. почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$179
10 баллов
3 года назад
Выполненной работой остались довольны, сроки были выдержаны, правки выполнялись оперативно.
Ответный отзыв
Всем бы таких заказчиков)
$78
10 баллов
3 года назад
Заказывали дизайн главной страницы сайта, правки и пожелания заказчика были учтены, оперативно вносились в макет.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик!
$105
10 баллов
3 года назад
Исполнитель сделал дизайн внутренних страниц для сайта в срок, правки согласовывались и вносились оперативно.
Ответный отзыв
Всё Супер! Благодарю за интересный проект.
$45
10 баллов
3 года назад
Работа была сдана в срок, обратную связь получали в процессе на всех этапах оперативно. Правки также вносились быстро. Результат понравился.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, с которым комфортно работать! Всем рекомендую и сам с удовольствием еще займусь дизайном ☀️ Спасибо!
Дизайн сайтов
4 отзыва
$4/час
от $450от 20 дней
нет рейтинга