Графический дизайнер
Привет!
Меня зовут Анна, я дипломированный графический дизайнер, получивший образование в Школе дизайна и Архитектуры в Москве, а так же имею высшее юридическое образование.
Работаю на фрилансе, нацелена на качественный результат, который будет устраивать и заказчиков, и меня. Стараюсь совершенствовать свои навыки в специальности и открыта для проектов различной направленности.
В дизайне мне ближе всего минимализм, поэтому, если хотите себе что-то простое и лаконичное, то я с радостью помогу Вам в этом!
- минималистичный дизайн
- векторные иллюстрации
- обработка фотографий
Связь со мной: [email protected]
WhatsApp/Telegram: +79997173789
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Дизайн этикеток66 просмотров
- Логотипы65 просмотров
- Дизайн сертификата/листовки/постера68 просмотров
- Дизайн мерча61 просмотр
- Дизайн визиток35 просмотров
- Дизайн иконок для приложений/сайтов47 просмотров
- Оформление соц-сетей33 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Заказывал у Анны дизайн этикеток для размещения на маркетплейсах. Работа выполнена точно по ТЗ, всё в срок. Этикетки красивые, исходники тоже есть. Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично с постановкой ТЗ, поддержанием связи в процессе выполнения работы и оплатой, спасибо за заказ!