anklime

Анна anklime

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер

Привет!

Меня зовут Анна, я дипломированный графический дизайнер, получивший образование в Школе дизайна и Архитектуры в Москве, а так же имею высшее юридическое образование.

Работаю на фрилансе, нацелена на качественный результат, который будет устраивать и заказчиков, и меня. Стараюсь совершенствовать свои навыки в специальности и открыта для проектов различной направленности.

В дизайне мне ближе всего минимализм, поэтому, если хотите себе что-то простое и лаконичное, то я с радостью помогу Вам в этом!

  • минималистичный дизайн
  • векторные иллюстрации
  • обработка фотографий
Мои работы на Behance @anklime﻿

Связь со мной: [email protected]

WhatsApp/Telegram: +79997173789

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
4 года назад
Разработать этикетку для товаров
Заказывал у Анны дизайн этикеток для размещения на маркетплейсах. Работа выполнена точно по ТЗ, всё в срок. Этикетки красивые, исходники тоже есть. Спасибо!
Все отлично с постановкой ТЗ, поддержанием связи в процессе выполнения работы и оплатой, спасибо за заказ!
Ответный отзыв