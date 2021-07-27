Графический дизайнер

Привет!

Меня зовут Анна, я дипломированный графический дизайнер, получивший образование в Школе дизайна и Архитектуры в Москве, а так же имею высшее юридическое образование.

Работаю на фрилансе, нацелена на качественный результат, который будет устраивать и заказчиков, и меня. Стараюсь совершенствовать свои навыки в специальности и открыта для проектов различной направленности.

В дизайне мне ближе всего минимализм, поэтому, если хотите себе что-то простое и лаконичное, то я с радостью помогу Вам в этом!

минималистичный дизайн

векторные иллюстрации

обработка фотографий

Мои работы на Behance @anklime﻿

Связь со мной: [email protected]

WhatsApp/Telegram: +79997173789