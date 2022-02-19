Логотип + фавикон

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок974 просмотра
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1. Логотип для сайта.  Гербовый.  

2. Фавикон. Размеры 16x16, 32x32, 192x192, 500x500.

3. Форматы изображений вsvg и png.

2 года назад
vinume
37 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
год назад