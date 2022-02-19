Логотип + фавикон

Необходимо сделать логотип для нового дизайна сайта [url=https://eco-gid.ru/]https://eco-gid.ru/[/url] Логотип должен вписываться в наш дизайн, а так же хотрошо смотреться сам по себе, так как он будет использоваться в рекламных целях и размещаться и на ...