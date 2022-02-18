Логотип для youtube

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок794 просмотра
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Доброго дня. Хочу сделать другу подарок. Он начал вести канал и стримы на ютубе. У него страшное оформление канала, Поэтому хотел бы сделать ему небольшой дружеский подарочек в виде логотипа и шапки канала.

Они должно быть, сдержанные, минималистичные, минимум объема, но емкое лого и шапка для канала, тематика у него игровая, почти все что популярно сейчас он играет.  Его ник в играх "efir" может как то получиться это отразить в визуализации или как то показать.

2 года назад
Antelleon
Антел 
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$20
2 дня
UAH