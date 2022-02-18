Логотип для youtube

Доброго дня. Хочу сделать другу подарок. Он начал вести канал и стримы на ютубе. У него страшное оформление канала, Поэтому хотел бы сделать ему небольшой дружеский подарочек в виде логотипа и шапки канала.

Они должно быть, сдержанные, минималистичные, минимум объема, но емкое лого и шапка для канала, тематика у него игровая, почти все что популярно сейчас он играет. Его ник в играх "efir" может как то получиться это отразить в визуализации или как то показать.