Нужен логотип для магазина

$40
Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок958 просмотров
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Всем привет!

Нужно сделать такой же логотип для магазина электронных сигарет, но в отличном качестве, с похожим шрифтом. Этот делали на телефоне для примера.

Нужен объём, возможно в 3d

На фото лого в квадрате, нужно сделать в кружке.

В Реале эта вывеска будет сделана из неона

2 года назад
guest_16452865342468
2 года в сервисе
Был
2 года назад