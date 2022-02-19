Нужен логотип для магазина

Необходимо сделать логотип для нового дизайна сайта [url=https://eco-gid.ru/]https://eco-gid.ru/[/url] Логотип должен вписываться в наш дизайн, а так же хотрошо смотреться сам по себе, так как он будет использоваться в рекламных целях и размещаться и на ...
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Всем привет!
Нужно сделать такой же логотип для магазина электронных сигарет, но в отличном качестве, с похожим шрифтом. Этот делали на телефоне для примера.
Нужен объём, возможно в 3d
На фото лого в квадрате, нужно сделать в кружке.
В Реале эта вывеска будет сделана из неона
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