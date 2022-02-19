Нужен логотип для магазина

Всем привет!

Нужно сделать такой же логотип для магазина электронных сигарет, но в отличном качестве, с похожим шрифтом. Этот делали на телефоне для примера.

Нужен объём, возможно в 3d

На фото лого в квадрате, нужно сделать в кружке.

В Реале эта вывеска будет сделана из неона