vinume

Альберт vinume

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ведущий специалист
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение Телеграмм

    Ищется специалист по продвижению Telegram-канала с нуля. Требуется предложить план действий, обсудить бюджет на рекламу и указать цену за выполнение работ с обозначением целей и сроков.

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Иллюстрация "гео"-карта для сайта

    Необходимо создать полностью отрисованную гео-карту для сайта, включающую регионы и различные графические объекты в определенном стиле. Укажите сумму и сроки выполнения. Наличие портфолио будет плюсом.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип + фавикон

    Требуется разработать гербовый логотип для сайта и фавикон. Логотип должен быть представлен в формате SVG и PNG. Фавикон необходимо подготовить в размерах 16x16, 32x32, 192x192 и 500x500. Ожидается качественная проработка деталей.

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Тексты, структура для лендинга

    Требуется продумать формат для лендинга, включая сценарии для иллюстраций и тексты для каждого блока. Необходимо определить последовательность и разновидность экранов, а также размещение текстов. Опыт работы и примеры обязательны. Высокое вознаграждение обсуждается в зависимости от понимания задачи.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рисунки для сайта

    Требуется нарисовать 5-7 художественных рисунков для оформления сайта по фотографиям. Необходимы примеры работ для понимания стиля, готовность нарисовать тестовый скетч.

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать 3D модель по фото

    Необходимо разработать 3D модели для 50 товаров на основе предоставленных фотографий. Также требуется создать крутящийся gif для демонстрации изделий. Открыты к предложениям по реализации в 3D.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать АРТ

    Требуется художник-иллюстратор для создания нескольких взаимосвязанных картинок АРТ. Ищется специалист для долгосрочного сотрудничества. Пожалуйста, предоставьте ссылку на портфолио для ознакомления и обсудите цену.

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • NFT сайт лендинг

    Разработка NFT сайта в формате лендинга с интеграцией MM и TW. Необходимы функции покупки-продажи как на маркетплейсе. Требуется создание дизайна и программной части сайта.

    NFT
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад