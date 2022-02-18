Требуется установка системы управления контентом (CMS) для малостраничного сайта, состоящего из 5-8 страниц. Исключены OpenCart и WordPress. Ожидаем предложения с вариантами CMS и ценами за установку.
- Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется специалист по продвижению Telegram-канала с нуля. Требуется предложить план действий, обсудить бюджет на рекламу и указать цену за выполнение работ с обозначением целей и сроков.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать полностью отрисованную гео-карту для сайта, включающую регионы и различные графические объекты в определенном стиле. Укажите сумму и сроки выполнения. Наличие портфолио будет плюсом.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать гербовый логотип для сайта и фавикон. Логотип должен быть представлен в формате SVG и PNG. Фавикон необходимо подготовить в размерах 16x16, 32x32, 192x192 и 500x500. Ожидается качественная проработка деталей.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется продумать формат для лендинга, включая сценарии для иллюстраций и тексты для каждого блока. Необходимо определить последовательность и разновидность экранов, а также размещение текстов. Опыт работы и примеры обязательны. Высокое вознаграждение обсуждается в зависимости от понимания задачи.Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать 5-7 художественных рисунков для оформления сайта по фотографиям. Необходимы примеры работ для понимания стиля, готовность нарисовать тестовый скетч.Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3D модели для 50 товаров на основе предоставленных фотографий. Также требуется создать крутящийся gif для демонстрации изделий. Открыты к предложениям по реализации в 3D.3D-графика15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется художник-иллюстратор для создания нескольких взаимосвязанных картинок АРТ. Ищется специалист для долгосрочного сотрудничества. Пожалуйста, предоставьте ссылку на портфолио для ознакомления и обсудите цену.Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка NFT сайта в формате лендинга с интеграцией MM и TW. Необходимы функции покупки-продажи как на маркетплейсе. Требуется создание дизайна и программной части сайта.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад