Требуется продумать формат для лендинга, включая сценарии для иллюстраций и тексты для каждого блока. Необходимо определить последовательность и разновидность экранов, а также размещение текстов. Опыт работы и примеры обязательны. Высокое вознаграждение обсуждается в зависимости от понимания задачи.