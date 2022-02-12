Тексты, структура для лендинга

КопирайтингЗакрыт8 заявок720 просмотров
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Несколько тематических проектов.

Необходимо продумать формат для лендинга. 

Сценарий для иллюстраций и тексты для каждого блока,

последовательности и разновидность блоков/экранов, размещение текстов.

Безусловный опыт работы и примеры работ должны присутствовать.

Очень достойное вознаграждение обсуждается, и зависит в первую очередь от понимания поставленной задачи и погруженности в тему. 

Желающим "попробовать себя", "подрядчикам", "агентствам", "сделаю быстро за 3 рубля" - просьба не тратить время.

2 года назад
vinume
37 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
год назад
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