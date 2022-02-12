Тексты, структура для лендинга

Несколько тематических проектов.

Необходимо продумать формат для лендинга.

Сценарий для иллюстраций и тексты для каждого блока,

последовательности и разновидность блоков/экранов, размещение текстов.

Безусловный опыт работы и примеры работ должны присутствовать.

Очень достойное вознаграждение обсуждается, и зависит в первую очередь от понимания поставленной задачи и погруженности в тему.

Желающим "попробовать себя", "подрядчикам", "агентствам", "сделаю быстро за 3 рубля" - просьба не тратить время.