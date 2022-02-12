Тексты, структура для лендинга

Нужно написать 3 текста по теме "Металлургия". Каждый текст размером 1800 зн без пробелов. Также нужно прописать тайтл (60 зн) и дескрипшен (140). Оплата за 1 текст - 150р. Подробное ТЗ пришлю выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Несколько тематических проектов.
Необходимо продумать формат для лендинга.
Сценарий для иллюстраций и тексты для каждого блока,
последовательности и разновидность блоков/экранов, размещение текстов.
Безусловный опыт работы и примеры работ должны присутствовать.
Очень достойное вознаграждение обсуждается, и зависит в первую очередь от понимания поставленной задачи и погруженности в тему.
Желающим "попробовать себя", "подрядчикам", "агентствам", "сделаю быстро за 3 рубля" - просьба не тратить время.
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