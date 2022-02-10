Требуется копирайтер

КопирайтингЗакрыт24 заявки848 просмотров
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Здравствуйте, необходимо написать житейскую историю про отношения на примере статьи, которую я Вам пришлю. Длина около 6-8тыс символов без пробелов, не меньше.Стоимость 1000 символов 80 р. Прошу откликаться тех, кто готов приступить тут же.

2 года назад
bka003
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
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