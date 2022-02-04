Копирайтер для постов(в инстаграм) по фитнесу

Ищем копирайтера, который уже вел проекты по фитнесу. Нужно написать серию постов (от 5 до 30) в инсту для платформы по видео-тренеровкам. Контент-план уже есть, необходимо по нему писать посты, которые будут полезны и интересны читателям.

Необходим человек, который понимает специфику написания текста для инстаграм.

Антиспам слово: ФИТНЕС

Сразу просим прислать:

1. Примеры своих работ в сфере спорта.

2. Указывайте стоимость работы.

3. Напишите ваш ник в телеграм для связи.