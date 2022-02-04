Статья на основе двух примеров, английский

Друзья, всем привет! Нужна помощь копирайтера. Для инженерно-геологической компании нужно подготовить тексты, для начала это будет 8 услуг + к странице «О компании». Основные услуги: 1. Геологические изыскания 2. Экологические изыскания 3. Геодезические изыскания 4. Обследование конструкций Дополнительные услуги: 5. ...
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Объем текста - 900+ слов.
Основа статьи - https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/02/04/legal-scholars-push-for-supreme-court-ethics-code-as-gorsuch-and-thomas-come-under-fire/?sh=951c34746dda - заданы шаги, но тема не раскрыта.
Доп.информация -
https://www.hcltech.com/technology-qa/what-is-the-impact-of-technology-on-financial-services
А также определение как работает блокчейн из Вики.
Результат - оригинальная статья на тему, как меняются финансовые инструменты в 2022. Уникальность 100% по 1text.com. Балл grammarly.com - 90+
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