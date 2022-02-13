Написать SEO-текст по техническому заданию

Для сайт по производству полиэтиленовой пленки нужно написать текста. Общее количество 58 тысяч символов. Под номеров название категории Количество символов выделено жирным шрифтом. Напротив слов написано какое количество раз они должны быть использованы в тексте. Проверяться будут все текста на ...