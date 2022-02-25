Написать текста для категорий товаров

КопирайтингЗавершен10 заявок633 просмотра
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Для сайт по производству полиэтиленовой пленки нужно написать текста.

Общее количество 58 тысяч символов.

Под номеров название  категории

Количество символов выделено жирным шрифтом.

Напротив слов написано какое количество раз они должны быть использованы в тексте.

Проверяться будут все текста на наличие этих слов, желательно  не пропускать.

2 года назад
f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$156
9 дней
Заказывали большое количество текстов для сайта, для категорий. Человек хорошо справился, было пару косяков не критичных, автор все исправил в короткие сроки.
Прекрасный заказчик! Выдал чёткое ТЗ, быстрая коммуникация, моментальная оплата. Всё супер. Рекомендую Никиту для сотрудничества!
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