Написать 30 текстов (Политика. Урбанизм.Наука)

КопирайтингЗакрыт10 заявок572 просмотра
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Всем здравствуйте!

Ищу копирайтера, который напишет 30 текстов для ТГ канала. 

Тематика: 10 текстов на тему Политики, 10 Урбанизм, 10 Наука.

2 года назад
DanilHRPRO
Ткачев 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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