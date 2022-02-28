Ищу 1-2 авторов для работы над информационным проектом про майнинг. Возраст от 25 лет. Готов платить до 90 руб за 1000зн без пробелов + доплата за скриншоты. [b]Большой объем работ гарантирую (более 200 ТЗ).[/b] Статьи нужно писать ...
Написание текста "Алматинская область как экотуристическая дестинация"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Требуется написать текст "Алматинская область как экотуристическая дестинация" для туристической платформы
Объем текста: от 2000 до 2500 знаков.
Ключевые слова (использовать минимум 1 раз):
Природные места Алматинской области
Чарынский каньон
Кольсайские озера
Национальный парк Алтын Эмель
Большое Алматинское озеро
Национальные парки Алматинской области
Озеро Тузколь
Водопад Текес
Водопад Бурхан-Булак
Туры по Алматинской области
Туры по Алматы
Чем заняться в Алматы
Требуемая уникальность: не ниже 90% по text.ru
Целевая аудитория: локальные и иностранные туристы от 25 лет, планирующие путешествие по Казахстану, любители путешествий, активного отдыха.
Цель текста: Предоставить туристам компактную и одновременно полную информацию об Алматинской области как туристической дестинации с фокусом на экотуризм.
Дополнительная информация:
Текст должен быть удобочитаемый, с легкой лексикой.
Важна уникальность не техническая, а смысловая.
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