Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта про насекомых

КопирайтингЗавершен5 заявок772 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования к тексту:

- соблюдение требований по размеру текста;

- высокий уровень русского языка;

- органичное вписывание необходимых слов;

- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.

Дополнительные требования:

- наличие телеграмма.

Со своей стороны гарантирую:

- оплату без задержек.

Способы оплаты:

- на WMZ - кошелек по текущему курсу.

Оплата 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

2 года назад
Pavel_SV
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Sagulenko_m
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$3
1 день
RUB
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный и исполнительный заказчик, ТЗ сформировано идеально, по выплате нет задержек и нареканий. Оказывает всю необходимую поддержку при выполнении заданий. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Требуется написать 2 статьи на Англ на криптовалютной тематике

    требуется описать проект. Сделать статью описывающие  плюсы и особенности.https://yuser.network/ - сайт проекта где черпать информацию.https://yuser.co - сайт бэта версии платформы.https://medium.com/yuser - Описание проекта на медиуме.Это NFT платформа. статьи будут размещены на Медиуме.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отзывы на Яндекс и Гугл для автошколы

    Необходимо написание отзывов для автошколы в городе Минске на Яндекс и Гугл! Оплата за каждый опубликованный отзыв, а не за отзыв, который находится на модерации! На постоянной основе!

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужны отзывы на авито

    Нужны отзывы на авито  Для не понимающих, чтобы написать отзывы нужно на каждый отзыв разные аккануты у которых не мение полу года регистрация с которых ведется сначала переписка и после пишутся отзывы.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать 30 текстов для видео

    Здравствуйте, ищем человека, которые напишет 30 текстов для видео материала. Краткое ТЗ:  нужно искать объявления интересные, писать текста для разноса в стиле кухни/Павла Воли/др и к материалу делать короткий план (сколько сек на какую картинку на ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 года назад