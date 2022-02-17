требуется описать проект. Сделать статью описывающие плюсы и особенности.https://yuser.network/ - сайт проекта где черпать информацию.https://yuser.co - сайт бэта версии платформы.https://medium.com/yuser - Описание проекта на медиуме.Это NFT платформа. статьи будут размещены на Медиуме.
Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта про насекомых
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Требования к тексту:
- соблюдение требований по размеру текста;
- высокий уровень русского языка;
- органичное вписывание необходимых слов;
- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.
Дополнительные требования:
- наличие телеграмма.
Со своей стороны гарантирую:
- оплату без задержек.
Способы оплаты:
- на WMZ - кошелек по текущему курсу.
Оплата 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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