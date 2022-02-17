Sagulenko_m

Копирайтер/художественные тексты/статьи

Меня зовут Мария и я начинающий копирайтер, если вам нужен ответственный и внимательный к деталям исполнитель, то я с радостью возьмусь за написание любого текста.

Отлично подкованна в следующих темах: психология, путешествия, сфера кофе и чая (от выращивания, до правильного приготовления), сад/огород, флора и фауна.

В краткие сроки могу разобраться в любой необходимой тематике и написать текст, передающий основную суть темы, без лишней воды и с высоким процентом уникальности.