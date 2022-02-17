Sagulenko_m

Мария Sagulenko_m

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайтер/художественные тексты/статьи

Меня зовут Мария и я начинающий копирайтер, если вам нужен ответственный и внимательный к деталям исполнитель, то я с радостью возьмусь за написание любого текста. 

Отлично подкованна в следующих темах: психология, путешествия, сфера кофе и чая (от выращивания, до правильного приготовления), сад/огород, флора и фауна. 

В краткие сроки могу разобраться в любой необходимой тематике и написать текст, передающий основную суть темы, без лишней воды и с высоким процентом уникальности. 

Отзывы заказчиков

Pavel_SV
Павел 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта про насекомых
Отзыв недоступен.
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