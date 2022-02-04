Написать 30 текстов для видео

КопирайтингЗакрыт6 заявок604 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, ищем человека, которые напишет 30 текстов для видео материала.

Краткое ТЗ:  нужно искать объявления интересные, писать текста для разноса в стиле кухни/Павла Воли/др и к материалу делать короткий план (сколько сек на какую картинку на какое объявление зачитывается текст)

Только люди с опытом.

Тематика : самая различная

2 года назад
DanilHRPRO
Ткачев 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта про уборку

    Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру текста; - высокий уровень русского языка; - органичное вписывание необходимых слов; - уникальность не менее 85% по [url=https://content-watch.ru/text/]content-watch.ru/text[/url]. Дополнительные требования: - наличие телеграмма. Способы оплаты: - на WMZ - кошелек по текущему курсу.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Копирайтер на проект

    $50

    Нужен копирайтер на проект, который проанализирует белую бумагу проекта и по ней для уже готового каждого блока сайта, напишет (подставит вместо того что в дизайне) продающий текст. Проект лендинг в тематике blockchain NFT Games. Язык рус То ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать SEO тект для сайта

    Нужен копирайтер с пониманием SEO (какие ключи использовать в каком количестве), возможно с дополнительным анализом ключей по тематике. Требуется текст на главную страницу сайта, больше никуда. Требований специальных по количеству символов, ключей и т.п. нет. Нужно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад