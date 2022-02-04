Написать 30 текстов для видео

Здравствуйте, ищем человека, которые напишет 30 текстов для видео материала.

Краткое ТЗ: нужно искать объявления интересные, писать текста для разноса в стиле кухни/Павла Воли/др и к материалу делать короткий план (сколько сек на какую картинку на какое объявление зачитывается текст)

Только люди с опытом.

Тематика : самая различная