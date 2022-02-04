Копирайтер (ру, eng)

Есть постоянный поток работ по копирайтингу под абсолютно разные тематики. Нужен копирайт на русском и английском (перевод с ру статей на англ строго запрещен).

Требования к текстам:

1. От 2к символов без пробелов

2. Минимум 5 текстов в день

3. В тексте должны присутствовать заголовки и подзаголовки

4. Минимум одна картинка в тексте

5. После каждого текста прикрепить скрин с проверкой на уникальность

Условия работы:

• Работа удаленная

• Оплата сразу после сдачи работы только на карту украинского банка

• Стоимость 1 текста составляет 2$

• Минимальный заказ 10 текстов

• Для всех желающих записывается видео с подробной инструкцией для работы.