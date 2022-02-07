Копирайтинг

Всем привет, меня зовут Виктор. Мне нужен человек который будет регистрировать почты ( Google, Rambler, Yandex и тд. ) Всего нужно 2000 почт. Не использовать такие сервисы как Tempmail. Оплата за каждые 200 имейлов. За своевременную выполнения задания полагаются бонусы. Если ...