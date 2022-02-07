Копирайтинг

Тематика: кальяны, табачные изделия, vape Объемы большие.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать около 15-20 описаний товаров для МП с использованием ключевых слов.Все материалы(шаблоны текстов,ключевые слова предоставлю)Кто выполнит работу?
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