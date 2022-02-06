Тексты и структура для лендинга

Тематика бухгалтерские услуги, аудит.

Необходимо продумать структуру для ленгдинга и текты для него,

начиная с последовательности и разновидностей блоков/экранов, заканчивая всеми текстами.

Исполнитель должен иметь опыт подобной работы и примеры.

Структура может быть в любом виде понятном дизайнеру, хоть в ворде, но фигма, конечно, будет красивее :)

В личных сообщениях дам референсы и больше информации о продукте.

Присылайте свои вопросы и предложения :) с примерами вашей работы.