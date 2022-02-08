Компетентные статьи для сайта

Тематика бухгалтерские услуги, аудит. Необходимо продумать структуру для ленгдинга и текты для него, начиная с последовательности и разновидностей блоков/экранов, заканчивая всеми текстами. Исполнитель должен иметь опыт подобной работы и примеры. Структура может быть в любом виде понятном дизайнеру, хоть ...
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Тематика: кальяны, табачные изделия, vape
Объемы большие.
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