Написание текстов для интернет магазина

Тематика бухгалтерские услуги, аудит. Необходимо продумать структуру для ленгдинга и текты для него, начиная с последовательности и разновидностей блоков/экранов, заканчивая всеми текстами. Исполнитель должен иметь опыт подобной работы и примеры. Структура может быть в любом виде понятном дизайнеру, хоть ...