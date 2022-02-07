Написание обзорных статей.

Привет всем. Ребят, требуется человек, который будет писать описание к товарам. [b]Тематика - PC-игры[/b]. Пока работы не много. Пока надо в месяц 10-15 текстов. Объем каждого текста примерно 1,5К символов. Цена указана за 1 текст. Со времением объемы будут ...