Кратко обо мне:
Я редактор и копирайтер. Основатель агенства копирайтинга Ksenita Content.
Опыт работы более 5 лет.
Основной профиль: копирайтинг.
Направления:
- SEO и LSI статьи
- Экспертные статьи для блогов
- Тексты для страниц сайтов
- E-mail маркетинг
- Редактура текстов
- Тексты для аудиодорожек
- Посты для соц. сетей
- и другие виды услуг, где требуется создание текстового наполнения.
Я работала с более чем 20 нишами.
ГЕО: Украина, РФ, Страны СНГ.
Написано, отредактировано и опубликовано более 1000 статей.
Ответственный подход
Вы получите тексты, которые будут удерживать внимание читателя и расскажут о вашем продукте с лучшей стороны.
Мы глубоко погружаемся в тему, изучаем источники, продумываем структуру, и только после этого приступаем к написанию текста.
Соблюдение дедлайнов
Ваш заказ будет готов к оговоренному сроку. Я не срываю дедлайнов и постоянно нахожусь на связи в рабочее время. Если же все таки возникла непредвиденная ситуация, я предложу из нее выход, который вас удовлетворит.
Вы получаете качественный контент
Что для меня качественная статья? Это текст без орфографических, грамматических, пунктуационных ошибок, с согласованными между собой частями, с правильным смыслом, соответствующий ТЗ от SEO-специалиста, но в первую очередь написанный для людей, а не для Google.
Я гарантирую, что к вам попадет полностью проверенный текст, который соответствует вашим требованиям
Мы можем сделать для вас больше
Если нужно, я не только напишу хороший текст, но и сделаю для него оригинальные иллюстрации, соберу ключевые запросы по вашей теме, сделаю прототип лендинга или страницы сайта.Буду рада сотрудничеству с вами!
Портфолио
- Что такое NLP и как его можно использовать...53 просмотра
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- Сайт на Tilda для рекламы мини-курса по трейдингу25 просмотров
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