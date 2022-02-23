Тексты для вашего бизнеса

Кратко обо мне:

Я редактор и копирайтер. Основатель агенства копирайтинга Ksenita Content.

Опыт работы более 5 лет.

Основной профиль: копирайтинг.

Направления:

SEO и LSI статьи

Экспертные статьи для блогов

Тексты для страниц сайтов

E-mail маркетинг

Редактура текстов

Тексты для аудиодорожек

Посты для соц. сетей

и другие виды услуг, где требуется создание текстового наполнения.

Школу редакторов бюро Горбунова ( сертификат ), Курсы по SMM Webpromoexpo.

Я работала с более чем 20 нишами.

ГЕО: Украина, РФ, Страны СНГ.

Написано, отредактировано и опубликовано более 1000 статей.

Ответственный подход

Вы получите тексты, которые будут удерживать внимание читателя и расскажут о вашем продукте с лучшей стороны.

Мы глубоко погружаемся в тему, изучаем источники, продумываем структуру, и только после этого приступаем к написанию текста.

Соблюдение дедлайнов

Ваш заказ будет готов к оговоренному сроку. Я не срываю дедлайнов и постоянно нахожусь на связи в рабочее время. Если же все таки возникла непредвиденная ситуация, я предложу из нее выход, который вас удовлетворит.

Вы получаете качественный контент

Что для меня качественная статья? Это текст без орфографических, грамматических, пунктуационных ошибок, с согласованными между собой частями, с правильным смыслом, соответствующий ТЗ от SEO-специалиста, но в первую очередь написанный для людей, а не для Google.

Я гарантирую, что к вам попадет полностью проверенный текст, который соответствует вашим требованиям

Мы можем сделать для вас больше

Если нужно, я не только напишу хороший текст, но и сделаю для него оригинальные иллюстрации, соберу ключевые запросы по вашей теме, сделаю прототип лендинга или страницы сайта.Буду рада сотрудничеству с вами!