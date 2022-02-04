Написать текст на тему онлайн тренировок.

Здравствуйте, необходимо написать текст для сайта школы хоккея и фигурного катания, в котором будет достаточно интересно и подробно рассказано об основных особенностях онлайн-занятий, преимуществах данного формата, необходимом оборудовании, основных требованиях и т.д.

Конечно, более детальное ТЗ и пример текста вышлю в личные сообщения. По срокам выполнения примерно 1-2 дня, размер текста согласуем. Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов.

Минимальные требования: опыт в копирайтинге, конечно, будет только плюсом, но важно просто уметь грамотно и четко излагать свои мысли. Если есть какие-то познания в области хоккея или фигурного катания, также будет идти плюсом.