Копирайтер

КопирайтингЗакрыт5 заявок619 просмотров
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Нужно написать 4 объемных СЕО-текста на техническую тематику (запорные клапаны). ТЗ с ключами и доп. словами, а также необходимой информацией, предоставляется исполнителю. Оплата - 90 руб/1000 знаков.

2 года назад
tauna_17
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
20 дней назад
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