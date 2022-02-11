Написать положительный отзыв

Нужно написать 20 уникальных статей для постов в соц. сети о Янтаре в том числе Украинском Янтаре, о янтарных изделиях. Человек должен понимать специфику написания текста для инстаграм и Фейсбука. Укажите стоимость работы.
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