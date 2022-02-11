Ищу копирайтера для написания экспертных статей

нужны тексты для сми и наших блога и колонок на разных площадках,

их одного текста нужно сделать 6 статей для разных площадок

на vc.ru, habr.com, mc.today, dou.ua, ain.ua, pravda.com.ua, liga.net, и т.д.у нас для вас есть текст нашего видео и информационные материалы о нашем продукте, так же тему можно обсудить с нашим экспертом.

из этих материалов нам нужно сделать статьи которые легко и интересно читать, которые продвигают нашу экспертность и собирают десятки и сотни тысяч прочтений.

наша тематика юридические сложности простым языком, кейсы и инструкции для бизнеса, секреты по визам и иммиграции в украину, сша, канаду и великобританию.

просто сео текст, рерайт или очередная статья нам не нужна, такое я могу заказать за 3 юсд за 1000 на любой бирже, я ищу копирайтера звезду, который сможет для каждого текста родить и реализовать уникальную идею под конкретную площадку и учетом ее особенностей и аудитории. и готовы нормально оплатить эту работу.нашу информацию нужно переделывать в разные стили в кейс, инструкцию и т.д.

тоесть из одного нашего материала должно получиться много статьи.

присылайте пожалуйста что вы делали что похоже на нашу задачу, что размещено на топ площадках и собрало просмотры

ну и предметно, когда бы вы могли взяться за эту задачу, сколько вам нужно времени на написание текстов и сколько у вас стоит такая работа если бюджет отличается от предложенного?