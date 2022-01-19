NFT сайт лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок1154 просмотра
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Сайт НФТ в виде лендинга с подключением MM и TW.

Отдельно функция покупки-продажи как МаркетПлейс.

Требуется Дизайн + Программная часть.

Предложения и сроки готов обсудить.

2 года назад
vinume
37 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
год назад
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