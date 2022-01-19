NFT сайт лендинг

За основу возьмем - https://biswap.org/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт НФТ в виде лендинга с подключением MM и TW.
Отдельно функция покупки-продажи как МаркетПлейс.
Требуется Дизайн + Программная часть.
Предложения и сроки готов обсудить.
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