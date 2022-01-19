Создать сайт-портфолио на одну страницу. Дизайн по усмотрению разработчика. Тематика - портфолио модели. Весь необходимый материал который хотелось бы видеть предоставлю после отклика
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
создать сайт визитку и прикрепить домен
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