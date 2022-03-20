SaitologAlexei

Создам эстетичный сайт

Приветствую!

Я Алексей - специалист по созданию сайтов.

Готов создать для Вас качественный и эстетичный сайт, а также настроить рекламу (при необходимости).

Сайт будет:

- адаптирован под любые устройства (телефон, планшет, ПК),

- иметь подключенный домен (желаемое название сайта в адресной строке),

- настроен по https-защите (позволяет устройствам с защищённым подключением открывать сайт),

- содержать политику конфиденциальности (обязательно согласно действующего законодательства РФ),

- иметь фавикон (иконку, отображаемую поисковиками),

- содержать настроенную поисковую оптимизацию (SEO).

Мне есть чем поделиться и я очень бы хотел быть полезным. Есть вопросы - задавайте, есть задача - будем решать.

Я открыт для новых и интересных проектов, всегда готов обсудить в личных сообщениях.