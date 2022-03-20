SaitologAlexei

Приветствую!
Я Алексей - специалист по созданию сайтов.
Готов создать для Вас качественный и эстетичный сайт, а также настроить рекламу (при необходимости).
Сайт будет:
- адаптирован под любые устройства (телефон, планшет, ПК),
- иметь подключенный домен (желаемое название сайта в адресной строке),
- настроен по https-защите (позволяет устройствам с защищённым подключением открывать сайт),
- содержать политику конфиденциальности (обязательно согласно действующего законодательства РФ),
- иметь фавикон (иконку, отображаемую поисковиками),
- содержать настроенную поисковую оптимизацию (SEO).
Мне есть чем поделиться и я очень бы хотел быть полезным. Есть вопросы - задавайте, есть задача - будем решать.
Я открыт для новых и интересных проектов, всегда готов обсудить в личных сообщениях.