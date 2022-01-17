Вёрстка готова! Необходимо натянуть эту вёрстку на 1С-Битрикс, настроить триггерные коммуникации(отправка определенных шаблонов писем по событию, шаблоны свёрстаны), реализовать требования с SEO по ТЗ. Провести наполнение сайта согласно ТЗ. [list][*]ТЗ на сайт: [url=https://docs.google.com/document/d/1JhW1lUydffg3RoLcqqGu-zoy1H0p-qauewyWrMy1jSA/edit#heading=h.jdkc2o6sly03]https://docs.google.com/document/d/1JhW1lUydffg3RoLcqqGu-zoy1H0p-qauewyWrMy1jSA/edit#heading=h.jdkc2o6sly03[/url][*]Дизайн: [url=https://www.figma.com/file/uoHqWIryH0WZXNryd4Wn1K/Dolgojitel?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/uoHqWIryH0WZXNryd4Wn1K/Dolgojitel?node-id=0%3A1[/url][*] Верстка - ...
Разработка и копирайтинг 5 сайтов-концепций с дизайнами из шаблонов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать 5 сайтов на различную заданную тематику. Для дизайна можно использовать любые доступные шаблоны как основу.
Все сайты должны выглядеть полностью функциональными – иметь все рабочие ссылки, заполненные тексты и т.п. Отправка различных форм (вход на сайт, регистрация, обратная связь) должна приводить в показу фиксированных страниц, указанные в спецификации каждого сайта.
Все сайты должны быть заполнены уникальными текстами. Для каждой тематики сайта приведены примеры подобных сайтов – их можно использовать как ориентиры для написания новых текстов.
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
- Реализовывать действительную логику регистрации, входа на сайт или любую другую логику обработки данных пользователей
- все соответствующие страницы представляют из себя “заглушки”, только показывающие указанные для них сообщения и/или отправляющие нам емейлы с информацией о запрошенном пользователем действии
- Использовать базу данных
- Сайт не должен сохранять или записывать какие-либо данные
- Исходные данные для страниц (где они необходимы) могут загружаться в момент построения страницы из сторонних API, или быть заранее сохранены в код сайт в любом формате (html, json, txt – что угодно).
- Разрабатывать дизайн с нуля
- Нужно подобрать и модифицировать любые доступные шаблоны сайтов
Развёрнутое описание задачи прикреплено как pdf к задаче или доступно здесь: https://docs.google.com/document/d/1DNZ6WRXiQQYPVDD6GpEZSGyV2LA-VISTzrB_FFkTB-M/edit?usp=sharing Перед началом работы мы предоставим более подробное описание для каждого сайта – по ссылке находится выдержка из общего документа.
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