Разработка и копирайтинг 5 сайтов-концепций с дизайнами из шаблонов

Нужно разработать 5 сайтов на различную заданную тематику. Для дизайна можно использовать любые доступные шаблоны как основу.

Все сайты должны выглядеть полностью функциональными – иметь все рабочие ссылки, заполненные тексты и т.п. Отправка различных форм (вход на сайт, регистрация, обратная связь) должна приводить в показу фиксированных страниц, указанные в спецификации каждого сайта.

Все сайты должны быть заполнены уникальными текстами. Для каждой тематики сайта приведены примеры подобных сайтов – их можно использовать как ориентиры для написания новых текстов.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Реализовывать действительную логику регистрации, входа на сайт или любую другую логику обработки данных пользователей все соответствующие страницы представляют из себя “заглушки”, только показывающие указанные для них сообщения и/или отправляющие нам емейлы с информацией о запрошенном пользователем действии



Использовать базу данных Сайт не должен сохранять или записывать какие-либо данные Исходные данные для страниц (где они необходимы) могут загружаться в момент построения страницы из сторонних API, или быть заранее сохранены в код сайт в любом формате (html, json, txt – что угодно).

Разрабатывать дизайн с нуля Нужно подобрать и модифицировать любые доступные шаблоны сайтов



Никакой базы данных, системы управления контентом и т.п. не требуется – сайты должны быть реализованы как набор php-скриптов, которые могут быть развёрнуты на любом хостинге, и которые не сохраняют при работе никакие новые данные.

Развёрнутое описание задачи прикреплено как pdf к задаче или доступно здесь: https://docs.google.com/document/d/1DNZ6WRXiQQYPVDD6GpEZSGyV2LA-VISTzrB_FFkTB-M/edit?usp=sharing Перед началом работы мы предоставим более подробное описание для каждого сайта – по ссылке находится выдержка из общего документа.