Разработка и копирайтинг 5 сайтов-концепций с дизайнами из шаблонов

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок643 просмотра
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Нужно разработать 5 сайтов на различную заданную тематику. Для дизайна можно использовать любые доступные шаблоны как основу.

Все сайты должны выглядеть полностью функциональными – иметь все рабочие ссылки, заполненные тексты и т.п. Отправка различных форм (вход на сайт, регистрация, обратная связь) должна приводить в показу фиксированных страниц, указанные в спецификации каждого сайта.

Все сайты должны быть заполнены уникальными текстами. Для каждой тематики сайта приведены примеры подобных сайтов – их можно использовать как ориентиры для написания новых текстов.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

  • Реализовывать действительную логику регистрации, входа на сайт или любую другую логику обработки данных пользователей
    • все соответствующие страницы представляют из себя “заглушки”, только показывающие указанные для них сообщения и/или отправляющие нам емейлы с информацией о запрошенном пользователем действии
  • Использовать базу данных
    • Сайт не должен сохранять или записывать какие-либо данные
    • Исходные данные для страниц (где они необходимы) могут загружаться в момент построения страницы из сторонних API, или быть заранее сохранены в код сайт в любом формате (html, json, txt – что угодно).
  • Разрабатывать дизайн с нуля
    • Нужно подобрать и модифицировать любые доступные шаблоны сайтов
Никакой базы данных, системы управления контентом и т.п. не требуется – сайты должны быть реализованы как набор php-скриптов, которые могут быть развёрнуты на любом хостинге, и которые не сохраняют при работе никакие новые данные.

Развёрнутое описание задачи прикреплено как pdf к задаче или доступно здесь: https://docs.google.com/document/d/1DNZ6WRXiQQYPVDD6GpEZSGyV2LA-VISTzrB_FFkTB-M/edit?usp=sharing Перед началом работы мы предоставим более подробное описание для каждого сайта – по ссылке находится выдержка из общего документа.

2 года назад
guest_16423948623925
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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