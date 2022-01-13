Нужно оформить сайт Сайт будет для познания себя. Там будет 5 ступеней 1 ступень - это чувства ,там будут видео с медитациями , заданиями (на 5 дней)и ссылка на чат в телеграмм.2 ступень - «доверие»тоже видео с практиками ...
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создать сайт для минта nft, примеры могу скинуть, более подробно все можем обсудить в тг или по почте, можно тут, как вам удобнее, разработка нужна под ключ, дедлайна нет, но желательно до конца января
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