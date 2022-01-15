Разработка проекта под ключ

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка80 просмотров
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Разработка проекта под ключ

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Naughtius
Нариман 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
2 года назад
$10
1 день
Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Сотрудничаем долго, рекомендую!
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