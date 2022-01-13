Доброго всем времени суток, есть проект на ﻿Wordpress. Все детали по проекту в личном чате или лучше обсудить все голосом, по этому прикрепляйте или сразу пишите свой телеграмм для связи. ﻿Нужен специалист который хорошо знает Wordpress, PHP и т д. Задача срочная. Буду рада знакомству. Я сразу же свяжусь с вами) Спасибо большое за внимание.