GoldenBro

Владимир GoldenBro

 
24 годаРоссия/Владивосток
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Welcome / Добро пожаловать

RU
Добро пожаловать в мой профиль.

 

Выполняю работы на заказ в разных категориях.

  • Создание сайтов на WordPress / Tilda под ключ

  • Обслуживание сайтов

  • Наполнение сайтов контентом

  • Видеомонтаж видео и создание роликов для Shorts на таких площадках как YouTube и Instagram

  • Созданием логотипов

  • Цветокоррекция изображений

  • И многое другое


EN
Welcome to my profile.

I perform works to order in different categories.

  • Creation of sites on WordPress / Tilda on a turnkey basis

  • Maintenance of sites

  • Filling sites with content

  • Video editing and creation of videos for Shorts on platforms like YouTube and Instagram

  • Logo design

  • Color correction of images

  • And much more

WordPressСайт на WordPressTilda
Портфолио
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$50/час
от $500от 20 дней
нет рейтинга