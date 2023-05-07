Welcome / Добро пожаловать
RU
Добро пожаловать в мой профиль.
Выполняю работы на заказ в разных категориях.
Создание сайтов на WordPress / Tilda под ключ
Обслуживание сайтов
Наполнение сайтов контентом
Видеомонтаж видео и создание роликов для Shorts на таких площадках как YouTube и Instagram
Созданием логотипов
Цветокоррекция изображений
И многое другое
EN
Welcome to my profile.
I perform works to order in different categories.
Creation of sites on WordPress / Tilda on a turnkey basis
Maintenance of sites
Filling sites with content
Video editing and creation of videos for Shorts on platforms like YouTube and Instagram
Logo design
Color correction of images
And much more
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Видеомонтаж / Video editing1 просмотр
- Новости / News1 просмотр
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$50/час
от $500от 20 дней
нет рейтинга