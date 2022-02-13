Web разработка под ключ
Не смотря на пустое резюме у меня богатый опыт веб разработки (более 2 лет). 1 год я работал над разработкой и поддержкой основного сайта Сбербанка, после этого разрабатывал портал по получению лицензий на судейство танцевальных конкурсов на территории США. На данный момент я являюсь руководителем отдела разработки в молодом стартапе (наш сайт: goc.games).
С огромным удовольствием возьмусь за Ваш проект, если буду уверен на 110% что смогу быть полезным!
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Портфолио
- Правки в тз по дизайну сайта24 просмотра
- Написание тз24 просмотра
- Goc.games22 просмотра
- Goc.games26 просмотров