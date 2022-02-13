Web разработка под ключ

Не смотря на пустое резюме у меня богатый опыт веб разработки (более 2 лет). 1 год я работал над разработкой и поддержкой основного сайта Сбербанка, после этого разрабатывал портал по получению лицензий на судейство танцевальных конкурсов на территории США. На данный момент я являюсь руководителем отдела разработки в молодом стартапе (наш сайт: goc.games).

С огромным удовольствием возьмусь за Ваш проект, если буду уверен на 110% что смогу быть полезным!