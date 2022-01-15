Создание сайт с уклонорм на предоставление юридических услуг.

$80
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка71 просмотр
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Задача: Необходим сайт на 1-2 страницы в области юриспруденции, с предоставлением перечня оказываемых услуг в этой сфере.

2 года назад
guest_16420993576403
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anna_bekreneva
19 летРоссия
2 года в сервисе
Была
месяц назад
2 года назад
$80
2 дня
Качественное выполнение поставленных задач, отличное понимание конечного результата по запросу заказчика, своевременное выполнение в максимально сжатые сроки, соблюдение пожеланий заказчика. Нареканий нет, всем рекомендую, для сотрудничества с данным профессионалом.
Благодарю за такой интересный проект! Спасибо, что доброжелательно относились к моим рекомендациям и одобряли изменения по дизайну в лучшую сторону) Ещё раз спасибо за сотрудничество!
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