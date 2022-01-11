Создание лендинга для юриста.

Задача: Необходим сайт на 1-2 страницы в области юриспруденции, с предоставлением перечня оказываемых услуг в этой сфере.

Пожелания: 1-сайт должен быть не ярким, желательно строгим по оформлению 2) цветовая гамма желтый, белый, черный. 3) фотография только заказчика, не больше 4) текст должен быть среднего размера. 5) в левом верхнем или правом углу контакты небольшими буквами 6) Допустима связь по заявкам через электронную почту, оформление по выбору исполнителя с последующими корректировками или изменениями 7) Дополнительные изменения при получении проекта.